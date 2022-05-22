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В Турции заявили о давних обидах на США и НАТО

Политолог Унал заявил о давних обидах на НАТО за санкции и поддержку курдских формирований
Хасан Унал

Хасан Унал. Кадр: TRT World Now / YouTube

Турция возражает против вступления Финляндии и Швеции в НАТО не только из-за поддержки этим странами Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической организацией, но и из-за давних обид на партнеров по альянсу. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал.

В качестве одного из давних противоречий турецкий политолог назвал тот факт, что даже некоторые действующие члены НАТО, включая США, оказывают активную поддержку сирийской «союзнице» РПК, курдской партии «Демократический союз» (PYD).

«Турция использует текущую ситуацию, чтобы как бы сказать остальным странам НАТО: "Смотрите, я могу вам сорвать все планы, у меня есть рычаги давления и ко мне нужно прислушиваться"», — подчеркнул он.

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Унал также упрекнул западные страны в несправедливых санкциях. Он напомнил, что Финляндия и Швеция ввели против Турции санкции из-за военной операции против курдских формирований на севере Сирии в 2019 году. Более того, рестрикции против Анкары ввел и ее главный партнер по НАТО, США — за покупку у России зенитных ракетных комплексов С-400, хотя против Индии, которая также приобрела эти комплексы, санкций введено не было. «Это полностью противоречит духу и букве Североатлантического договора. Раз это альянс, а я его член, то почему на меня накладывают санкции?», — возмутился турецкий политолог.

18 мая представители Финляндии и Швеции официально подали заявки на вступление в НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Однако турецкое руководство отказалось поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Свое решение в Анкаре аргументировали тем, что североевропейские страны укрывают у себя боевиков РПК.

Вооруженный конфликт между Анкарой и РПК за создание курдской автономии в составе Турции продолжается с 1984 года. Боевые действия между турецкими военнослужащими и курдскими формированиями возобновились в 2015 году после непродолжительного перемирия. РПК признана террористической организацией Евросоюзом и рядом стран.

Валентина Шварцман
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