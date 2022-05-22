Овечкин порассуждал о готовности сыграть за сборную России

Александр Овечкин заявил, что готов сыграть за сборную России по хоккею

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин заявил, что не собирается заканчивать карьеру в сборной России. Рассуждения спортсмена приводит «Матч ТВ».

По словам нападающего, при наличии возможности он в любой момент готов сыграть за национальную команду. «Я не ставлю точку. Если буду нужен тренерам, то почему нет?» — отметил игрок.

Овечкин в минувшем регулярном чемпионате НХЛ забросил 50 шайб и сделал 40 результативных передач в 77 играх. Борьбу за Кубок Стэнли «Кэпиталс» прекратили в первом раунде.

28 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила национальные команды России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой. Спортсмены лишились возможности выступить на чемпионате мира — 2022, их заменили сборные Франции и Австрии.