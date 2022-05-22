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Спорт

Овечкин порассуждал о готовности сыграть за сборную России

Александр Овечкин заявил, что готов сыграть за сборную России по хоккею

Фото: Gerry Angus / Globallookpress.com

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин заявил, что не собирается заканчивать карьеру в сборной России. Рассуждения спортсмена приводит «Матч ТВ».

По словам нападающего, при наличии возможности он в любой момент готов сыграть за национальную команду. «Я не ставлю точку. Если буду нужен тренерам, то почему нет?» — отметил игрок.

Овечкин в минувшем регулярном чемпионате НХЛ забросил 50 шайб и сделал 40 результативных передач в 77 играх. Борьбу за Кубок Стэнли «Кэпиталс» прекратили в первом раунде.

28 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила национальные команды России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой. Спортсмены лишились возможности выступить на чемпионате мира — 2022, их заменили сборные Франции и Австрии.

Алексей Гусев
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