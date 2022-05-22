Названа причина молчания КНДР на предложение США по борьбе с COVID-19

Reuters заявило, что КНДР сочла неискренними намерения США помочь в борьбе с COVID-19

Власти КНДР могли проигнорировать предложения США о помощи в борьбе с COVID-19, поскольку сочли намерения Вашингтона неискренними. Такую причину назвало агентство Reuters.

Так, Северная Корея обвинила Вашингтон в том, что он продолжает использовать «враждебную политику». В частности, Пхеньян рассматривает совместные военные учения Южной Кореи и США как акт враждебности и угрозу со стороны Соединенных Штатов.

20 мая президент США Джо Байден прибыл в столицу Южной Кореи в рамках своего первого азиатского турне в качестве главы государства. Во время итоговой пресс-конференции он отметил, что Вашингтон предложил Пхеньяну вакцины от коронавируса, однако предложение осталось без ответа.