Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ

Минобороны России опубликовало видео уничтожения колонны техники ВСУ вертолетами Ка-52

Минобороны России показало кадры уничтожения колонны украинской техники с помощью вертолетов Ка-52 с расстояния пять километров. Соответствующее видео опубликовало РИА Новости.

Экипаж ударных вертолетов Ка-52 уничтожил технику Вооруженных сил Украины во время одного из вылетов. Минобороны также сообщило, что летчикам удалось заметить технику, несмотря на маскировку позиций противника.

На опубликованных кадрах видно, как вертолет Ка-52 готовится к вылету, совершает патрулирование и наносит удары неуправляемыми ракетами по замеченной колонне военной техники.

По словам штурмана-оператора, вертолет имеет оптико-электронную станцию, с помощью которой можно заметить противника на расстоянии более десяти километров. «Она помогает применять и управляемое ракетное вооружение. С ее помощью мы видим, как цель поражена, видим сам разрыв, куда упал снаряд», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области российские военные уничтожили крупную партию вооружения и техники, направленную Украине из США и стран Европы. Удар был нанесен высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр».

Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Министры экономик АТЭС не приняли итоговое заявление
Раскрыты подробности стрельбы в московском ЖК
Китайские компании заявили о возможной остановке участия в «Арктик СПГ 2»
В России выявили 4710 случаев коронавируса
Защитник «Спартака» повторил антирекорд РПЛ по числу заработанных пенальти
Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ
ВОЗ сообщила об увеличении числа случаев заболевания оспой обезьян в мире
В аэропортах Москвы задержали и отменили почти 20 рейсов
Росгвардия ликвидировала опорный пункт ВСУ под Луганском
Раскрыт объем утечек данных о клиентах доставки еды в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.