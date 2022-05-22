Кучеров помог «Тампе» выиграть матч в плей-офф НХЛ и обошел Овечкина

Хоккеист «Тампы» Кучеров заработал четыре очка в матче второго раунда плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров заработал четыре очка в в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды Пантерс». Статистика доступна на сайте турнира.

Кучеров забросил шайбу и отметился тремя результативными передачами. 28-летний хоккеист помог своей команде выиграть матч. Встреча завершилась со счетом 5:1. Кучеров набрал 142 балла в плей-офф НХЛ, обойдя по данному показателю капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, на счету которого 141 очко. Спортсмен вышел на 37-е место.

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу «Тампы». Четвертый матч серии пройдет в Тампе в ночь с 23 на 24 мая.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Тампа». В составе команды, помимо Кучерова, выступают голкипер Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачев.