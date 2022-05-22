Росгвардия ликвидировала опорный пункт ВСУ под Луганском

Росгвардия заявила о ликвидации минометным огнем опорного пункта ВСУ в Луганской области

Росгвардия ликвидировала опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает РИА Новости.

Известно, что в ходе воздушной разведки росгвардейцы обнаружили пикап и группу пехоты в укрытии. Предположительно, противник готовился нанести артиллерийский удар, однако его атака была упреждена.

В ведомстве уточнили, что огневой взвод уничтожил минометным огнем опорный пункт взвода противника, до 20 человек личного состава, а также автомобиль.

21 мая сообщалось, что бойцы Росгвардии обследовали более 150 домов в Харьковской области и задержали девятерых подозреваемых в пособничестве ВСУ. Также в ходе специальных мероприятий были захвачены бронетранспортер противника, 122-мм гаубица Д-30, 30-мм автоматическая пушка 2А72 и крупнокалиберный пулемет.