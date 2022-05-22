С польского производителя потребовали миллионы за простой московских магазинов

На представителя LPP Group в РФ подан иск на 191 млн рублей за простой магазинов в Москве

С российского представителя польского производителя одежды LPP Group (марки Cropp, House, Sinsay и Reserved) потребовали 191 миллион рублей за двухмесячный простой московских магазинов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Поводом для подачи иска стало закрытие 29 марта точек сети в торговых центрах столицы в связи с проведением спецоперации России на Украине. По договору аренды они обязаны были работать, чтобы создавать проходимость, а просто платить аренду — нельзя, отмечает Telegram-канал Mash.

20 мая стало известно, что магазины Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay возобновили свою работу в торговых центрах Москвы и Санкт-Петербурга под новыми названиями. Польский производитель одежды LPP продал российское подразделение китайскому консорциуму.