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В Мариуполе наладили движение общественного транспорта и работу больниц

Мэр Мариуполя заявил, что в городе наладили работу больниц и общественного транспорта

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Мариуполе наладили движение общественного транспорта и работу больниц. Об этом сообщил глава города Константин Иващенко, передаетТАСС.

Мэр заявил о выходе на линии 12 автобусов, отметив, что общественного транспорта в Мариуполе по-прежнему «катастрофически не хватает». По его словам, в настоящее время в городе функционируют семь маршрутов, соединяющих центр с окраинами. Иващенко добавил, что после ремонта и техобслуживания число машин может быть увеличено до 22.

Глава города также сообщил, что в Мариуполе была налажена работа четырех больниц и медицинских учреждений первой ступени. При этом он подчеркнул, что в местных учреждениях здравоохранения пока наблюдается дефицит персонала.

Ранее Иващенко заявил, что, по предварительным оценкам, доля полностью разрушенных домов в Мариуполе составляет около 15 процентов. По словам мэра, точные данные будут известны позднее.

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Георгий Нестеров
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