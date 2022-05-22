В Мариуполе наладили движение общественного транспорта и работу больниц
В Мариуполе наладили движение общественного транспорта и работу больниц. Об этом сообщил глава города Константин Иващенко, передаетТАСС.
Мэр заявил о выходе на линии 12 автобусов, отметив, что общественного транспорта в Мариуполе по-прежнему «катастрофически не хватает». По его словам, в настоящее время в городе функционируют семь маршрутов, соединяющих центр с окраинами. Иващенко добавил, что после ремонта и техобслуживания число машин может быть увеличено до 22.
Глава города также сообщил, что в Мариуполе была налажена работа четырех больниц и медицинских учреждений первой ступени. При этом он подчеркнул, что в местных учреждениях здравоохранения пока наблюдается дефицит персонала.
Ранее Иващенко заявил, что, по предварительным оценкам, доля полностью разрушенных домов в Мариуполе составляет около 15 процентов. По словам мэра, точные данные будут известны позднее.