Кайли Миноуг заподозрили в чрезмерном использовании ботокса

Фанаты заподозрили певицу Кайли Миноуг в использовании ботокса на премьере клипа в Каннах

Фанаты заподозрили австралийскую поп-певицу Кайли Миноуг в чрезмерном использовании ботокса. Соответствующие комментарии пользователей сети появились на сайте издания Daily Mail.

В четверг, 19 мая, 53-летняя исполнительница предстала перед фотографами на премьере клипа, снятого на новую версию ее песни Can't Get You Out Of Me Head. Мероприятие состоялось в рамках ежегодного Каннского кинофестиваля.

Так, на опубликованных снимках Миноуг запечатлена в черном мини-платье, состоящем из пиджака и атласных лент, опоясывающих ее тело. Свой образ знаменитость дополнила кожаным клатчем серого цвета, серебристыми кольцами и туфлями на шпильке. При этом стилисты уложили ее волосы в прическу «пляжные волны», а визажисты нанесли на лицо серые тени и розовую помаду.

Поклонники были озадачены внешним видом звезды и обвинили ее в частых посещениях косметолога. «Выглядит на свой возраст, но что она сделала с лицом?», «Лицо слишком перекачено ботоксом!», «Кайли, ты очень постарела и увлеклась инъекциями», «Господи, она выглядит ужасно», «Лицо — один сплошной ботокс», «Ох, Кайли, что ты сделала со своим лицом? Почему вы не можете стареть достойно? Без ботокса и филлеров?», «Ощущение, что брови смотрят в разные стороны. Она переборщила с инъекциями», — высказывались юзеры.

В апреле Кайли Миноуг заняла первое место в рейтинге самых сексуальных знаменитостей старше 50 лет. Голосование было проведено среди пользователей сайта знакомств Our Time. Согласно результатам, второе место заняла 56-летняя модель и дизайнер Элизабет Херли, а третье — 53-летняя звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон. Четвертое место завоевал 60-летний актер Джордж Клуни, пятое — 54-летняя актриса Николь Кидман.