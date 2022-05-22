Норвегия ответила на предложение делиться с Украиной прибылью от нефти и газа

В МИД Норвегии ответили на предложение Польши делиться с Украиной прибылью от нефти и газа

Государственный секретарь в министерстве иностранных дел (МИД) Норвегии Эйвинд Вад Петерссон ответил на предложение Польши делиться с Украиной своей прибылью от экспорта нефти и газа. Об этом пишет Aftenposten.

Петерссон отметил, что увеличившиеся доходы от нефти и газа в основном идут в пенсионный фонд. По его словам, несмотря на то что доходы от продажи нефти увеличились в результате кризиса на Укриане, размер его средств снизился примерно на 550 миллиардов норвежских крон, в частности, из-за падения фондового рынка.

Петерссон подчеркнул, что экономика и потребители в Норвегии также страдают от повышения цен на электроэнергию и бензин. Он добавил, что страна уже внесла значительный вклад в поддержку Украины и внесет «значительно больший вклад».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти Норвегии должны поделиться с Украиной своей прибылью от экспорта нефти и газа. По словам главы польского кабмина, Норвегия из-за роста цен на энергоносители на фоне российской военной спецоперации на Украине дополнительно получит свыше 100 миллиардов евро с продажи газа и нефти.