Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Норвегия ответила на предложение делиться с Украиной прибылью от нефти и газа

В МИД Норвегии ответили на предложение Польши делиться с Украиной прибылью от нефти и газа

Фото: Pixabay

Государственный секретарь в министерстве иностранных дел (МИД) Норвегии Эйвинд Вад Петерссон ответил на предложение Польши делиться с Украиной своей прибылью от экспорта нефти и газа. Об этом пишет Aftenposten.

Петерссон отметил, что увеличившиеся доходы от нефти и газа в основном идут в пенсионный фонд. По его словам, несмотря на то что доходы от продажи нефти увеличились в результате кризиса на Укриане, размер его средств снизился примерно на 550 миллиардов норвежских крон, в частности, из-за падения фондового рынка.

Петерссон подчеркнул, что экономика и потребители в Норвегии также страдают от повышения цен на электроэнергию и бензин. Он добавил, что страна уже внесла значительный вклад в поддержку Украины и внесет «значительно больший вклад».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти Норвегии должны поделиться с Украиной своей прибылью от экспорта нефти и газа. По словам главы польского кабмина, Норвегия из-за роста цен на энергоносители на фоне российской военной спецоперации на Украине дополнительно получит свыше 100 миллиардов евро с продажи газа и нефти.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Мединский обвинил Украину в замораживании переговоров с Россией
Умерла старейшая актриса Ленкома Валентина Дугина
Джошуа назвал способ победить Усика
Кадыров рассказал о продвижении чеченских бойцов в ЛНР﻿
Розенбаум раскритиковал идею создания Российской музыкальной ассоциации
Психолог посоветовала стратегию поддержки потерявшего работу супруга
Басков предложил создать аналог «Евровидения» в России
Боррель заявил об истощении запасов военной техники ЕС из-за помощи Украине
Норвегия ответила на предложение делиться с Украиной прибылью от нефти и газа
Боррель призвал ЕС взять на себя ответственость за свою безопасность
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.