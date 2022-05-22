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Экс-глава «Лукойла» заявил о невозможности отказа от российской нефти

Экс-глава «Лукойла» Алекперов заявил о невозможности замены нефти России в ЕС при эмбарго

Фото: Todd Korol / Reuters

Экс-глава нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов заявил, что ЕС не сможет найти замену России в поставках нефти. Об этом пишет Financial Times.

По словам Алекперова, даже в среднесрочной перспективе замена такого крупного экспортера энергоресурсов для Евросоюза невозможна и на создание новой инфраструктуры уйдут годы. «Это очень тяжелый энергетический кризис с негативными долгосрочными последствиями для всех участников рынка», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предрек, что экономика страны окажется уничтоженной без поставок российской нефти.

19 мая глава «Газпром нефти» Александр Дюков также раскрыл последствия отказа Европейского союза от российской нефти. По его словам, Евросоюз теоретически может ввести эмбарго на нефть из России, но такая мера, вне сомнений, скажется на уровне жизни людей в этом регионе.

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Леонид Немов
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