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Музыканты из Италии отказались играть на конкурсе из-за отстранения россиянок

Музыканты из Италии отказались играть на конкурсе из-за отстранения скрипачек из России

Фото: @OrchestCElysees

Итальянские музыканты из оркестра FVG отказались выступать на Международном конкурсе скрипачей имени Родолфо Липицера «Lipizer» после отстранения трех российских скрипачек. Об этом сообщает издание «Friuli Sera» со ссылкой на руководителя коллектива Паоло Петициоля.

«Нам очень жаль прерывать традицию, согласно которой именно оркестр FVG сопровождал на конкурсе музыкантов. Однако мы не можем не отреагировать на решение, которое кажется нам несправедливым», — сказал он.

По словам Петициоля, культура призвана объединять людей и народы, а не сеять между ними разногласия и вражду, поэтому политика не должна вмешиваться в эту сферу.

Мэр итальянского города Гориции, где должен пройти «Lipizer», Родольфо Дзиберна также раскритиковал решение организаторов конкурса. Он направил письмо директору конкурса с просьбой вовсе отменить мероприятие. Ему ответили отказом, пишет Regnum.

В апреле сообщалось, что украинские шахматистки Анна и Мария Музычук не стали подписывать обращение Львовской областной шахматной федерации (ЛОШФ) с требованием исключить российскую и белорусскую шахматные федерации из Международной федерации шахмат (ФИДЕ), запретить всем представителям этих стран участие в турнирах под эгидой организации, а также отправить в отставку президента ФИДЕ Аркадия Дворковича. ЛОШФ применила к украинским спортсменкам санкции.

Марина Совина
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