Украинские шахматистки объяснили отказ подписывать письмо в ФИДЕ против россиян

Шахматистки Музычук заявили, что хотели сделать письмо против россиян в ФИДЕ эффективным

Украинки Анна и Мария Музычук объяснили отказ подписывать письмо Львовской областной шахматной федерации (ЛОШФ) в Международную федерацию шахмат (ФИДЕ). Об этом они сообщили на в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Анна Музычук заявила, что они с сестрой хотели внести предложения и рекомендации, которые могли бы сделать письмо и требования более эффективными. Она подчеркнула, что Россия и Белоруссия должны быть отстранены от командных соревнований. При этом шахматистка добавила, что не следует накладывать санкции на тех российских гроссмейстеров, которые выступили против спецоперации на Украине.

Ранее 8 апреля Sport.ua сообщил, что сестры Музычук выступили против полного отстранения россиян и исключения российской шахматной федерации из ФИДЕ, из-за чего ЛОШФ применила к ним санкции. Организация прекратила сотрудничество с сестрами и планирует исключить их из президиума и федерации.

16 марта ФИДЕ отстранила сборные России и Белоруссии от турниров под своей эгидой. При этом спортсменам из указанных стран разрешено выступать на индивидуальных турнирах в нейтральном статусе.