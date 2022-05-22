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Стало известно о прибытии двух польских батальонов на восток Украины

WarGonzo: два батальона поляков прибыли в украинский Павлоград

Фото: РИА Новости

Два батальона польской пехоты прибыли в город Павлоград в Днепропетровской области Украины. Об этом стало известно источникам Telegram-канала WarGonzo, который ведет российский журналист Семен Пегов.

По данным собеседника канала, в субботу, 21 мая, польские военные выдвинулись из Киева на восток страны, а в воскресенье, 22 мая, уже прибыли в Павлоград. В настоящее время их готовят к дальнейшей переброске на Авдеевский фронт.

Уточняется, что каждый батальон располагает четырьмя противотанковыми пушками «Рапира», а также бронетранспортерами американского производства. При этом пока неясно, состоят ли эти подразделения из военнослужащих регулярных войск или наемников.

Ранее в мае сообщалось, что переданные Украине польские танки Т-72М1 и Т-72М1R были замечены в Харьковской области. До этого, в апреле, стало известно, что власти Польши направили Киеву более 200 танков Т-72 и несколько десятков боевых машин пехоты (БМП) в рамках военной помощи.

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Варвара Кошечкина
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