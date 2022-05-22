Канадский хоккеист получил перелом после силового приема россиянина в матче НХЛ

Канадец Жирар получил перелом после силового приема россиянина Барбашева в матче НХЛ

Канадский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Самюэль Жирар получил тяжелую травму в матче плей-офф против «Сент-Луис Блюз». Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

У спортсмена диагностирован перелом грудины. Он больше не сможет выйти на площадку в нынешнем сезоне.

Жирар травмировался в начале третьего матча серии. Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев провел силовой прием, после которого канадец не смог самостоятельно подняться со льда. 24-летнего спортсмена с площадки доставили в больницу. Судьи не наказали россиянина удалением, признав, что силовой прием был проведен по правилам.

Третий матч команд прошел в ночь на воскресенье, 22 мая, и завершился победой «Колорадо» (5:2). Команда ведет в серии со счетом 2-1.