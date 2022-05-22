Александр Кокорин предложил раскритиковавшему его подписчику из Белоруссии копать картошку

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин устроил в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) перепалку с фанатом, который подверг его критике.

Под одной из публикаций подписчик по имени Кирилл Плышевский оставил комментарий: «216 минут за клуб за два сезона и ноль ассистов и голов, сильно». В ответ Кокорин предложил болельщику «идти копать у себя картошку». В профиле у Плышевского указано, что он проживает в Белоруссии.

15 марта портал Transfermarkt зафиксировал понижение трансферной стоимости форварда. Тогда она составила 900 тысяч евро. В декабре 2021-го Кокорин оценивался в два миллиона евро.

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в семи матчах «фиалок» во всех турнирах. Он присоединился к клубу в январе 2021-го.