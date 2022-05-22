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Американского посла вызвали в МИД Турции

МИД Турции вызвал посла США после комментариев о полицейских

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Посла США в Анкаре Джеффа Флейка вызвали в МИД Турции после комментариев американского диппредставительства о работе турецких полицейских. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

По словам собеседника агентства, недовольство турецкой стороны вызвал призыв американского посольства к гражданам США в преддверии митинга, который прошел в субботу, 21 мая, в Стамбуле. Так, американские дипломаты предупредили находящихся в городе соотечественников о том, что турецкие правоохранители могут действовать жестко в ходе подобных мероприятий.

«В то время, как события, происходящие в США, где непропорциональное применение силы сотрудниками правоохранительных органов является серьезной проблемой, недопустимо создавать впечатление, что в этой связи существует важная проблема в Турции, где митинги являются давней традицией демократии», — заявил источник.

Он отметил, что Флейку было заявлено о недопустимости подобных высказываний, которые не базируются на конкретных фактах.

Ранее в мае профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал рассказал, что у Турции есть давние обиды на США и НАТО. В частности, он упрекнул западные страны в несправедливых санкциях.

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Варвара Кошечкина
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