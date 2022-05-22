В Госдуме предложили давать выходной за работу в условиях стресса

Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил давать дополнительный выходной за стрессовую работу

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил раз в месяц давать дополнительный выходной россиянам, постоянно работающим в условиях стресса. Соответствующее письмо он направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой, передает ТАСС.

Как пояснил депутат, «события последних двух лет вызвали отмечаемое многими специалистами повсеместное состояние стресса и эмоционального выгорания у работающих россиян». В частности, это касается тех, чья работа связана с повышенным уровнем стресса. В связи с этим Чернышов предложил ввести дополнительный выходной день для тех сфер, где стресс является неотъемлемой частью рабочего процесса. По его словам, выходной стоит давать «в любую дату, удобную работнику».