Защитник «Спартака» повторил антирекорд РПЛ по числу заработанных пенальти

Защитник «Спартака» Кофрие повторил антирекорд РПЛ по числу заработанных пенальти за сезон

Бельгийский защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие повторил антирекорд Российской премьер-лиги (РПЛ) по числу заработанных пенальти. Об этом сообщает Telegram-канал Opta.

В минувшем сезоне футболист допустил четыре нарушения правил, которые привели к пенальти в ворота его команды. Ранее столько же 11-метровых зарабатывали Владимир Рыков в сезоне-2014/2915 и Соломон Кверквелия в сезоне-2020/2021.

Кофрие в нынешнем сезоне провел 17 матчей. Рыков в составе «Торпедо» сыграл в 28 встречах. Представлявший «Ротор» Кверквелия принял участие в 19 играх.

Кофрие перешел в «Спартак» из бельгийского «Сент-Трюйдена» в августе прошлого года. Сумма трансфера, по версии портала Transfermarkt.de, составила 2,5 миллиона евро. Красно-белые в минувшем сезоне финишировали на десятом месте в чемпионате России и повторили свой худший результат в этом турнире.