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Разработку S.T.A.L.K.E.R. 2 возобновили

Player One: студия GSC Game World продолжила работу над S.T.A.L.K.E.R. 2

Скриншот: S.T.A.L.K.E.R. 2

GSC Game World возобновила работу над S.T.A.L.K.E.R. 2. Об этом сообщает издание Player One.

Представители украинской компании сообщили в официальном Discord-канале, что продолжили работать над новой игрой серии S.T.A.L.K.E.R. Также в студии обратили внимание на комментарии пользователей. В частности, на вопрос «Как сейчас происходит процесс разработки? Как вы там в Чехии?», разработчики ответили, что не раскрывают местонахождение сотрудников.

Разбирая вопросы геймеров, в студии рассказали, что сконцентрированы на создании игры для ПК и консолей и пока что не собираются выпускать версию тайтла для мобильных устройств. Представители GSC Game World не стали раскрывать, какие озвучки появятся в игре: «Заценить озвучку намного приятнее будет при первом прохождении».

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 прокомментировали несколько вопросов относительно логики игры. Так, на вопрос о наличии в тайтле толерантной повестки разработчики заметили, что игровая вселенная продумывается согласно своей логике и сеттингу.

В начале марта GSC Game World объявила, что приостанавливает работу над новой игрой серии S.T.A.L.K.E.R. Спустя месяц в компании заявили, что дата релиза тайтла осталась прежней — 8 декабря 2022 года.

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Андрей Ставицкий
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