Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 прокомментировали переносы игры

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 не стали переносить выход игры

Дата релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 осталась прежней — 8 декабря 2022 года. Об этом сообщает издание DTF.

Журналисты медиа ссылаются на конференцию вопросов и ответов в официальном канале игры в Discord. В новой серии создатели тайтла заявили, что обязательно сообщат обо всех изменениях даты выхода S.T.A.L.K.E.R. 2. Судя по тому, что студия не стала называть новую дату, разработчики пока что не планируют переносить выпуск новой части популярной игровой серии.

Также представители GSC Game World пообщались с геймерами и прокомментировали различные догадки поклонников S.T.A.L.K.E.R. На вопрос о возможном выходе ремастеров предыдущих частей игровой серии разработчики ответили отрицательно, заметив, что в данный момент все силы брошены на создание актуальной игры.

В ходе разговора сотрудники GSC Game World на вопрос «Какая будет валюта в игре — гривны или рубли?» ответили, что они предусматривают использование купонов. Один из геймеров спросил, будет ли в S.T.A.L.K.E.R. 2 новое холодное оружие вроде топора или мачете. «Откуда в Зоне мачете?» — задали встречный вопрос разработчики тайтла.

В начале апреля разработчики S.T.A.L.K.E.R 2 пообещали, что обязательно выпустят игру, однако не стали уточнять конкретных сроков выхода. Также представители студии рассказали, что пока не рассматривали вариант выпуска игр GSC Game World для рынков России и Белоруссии в будущем. При этом в компании отметили, что все обладатели цифровых предзаказов из России получат свою копию игры.