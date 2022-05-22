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Спорт

Теннисистка из США поддержала санкции к Уимблдону в ответ на отстранение россиян

Слоан Стивенс поддержала лишение Уимблдона рейтинговых очков из-за отстранения россиян

Фото: Susan Mullane-USA TODAY Sports / Reuters

Член совета игроков Женской теннисной ассоциации (WTA), американка Слоан Стивенс поддержала решение организации лишить Уимблдон рейтинговых очков в ответ на отстранение россиян и белорусов. Ее слова приводятся в Twitter журналиста Бена Ротенберга.

Теннисистка заявила, что спортсмены не должны терпеть дискриминацию. «Думаю, что достаточно посмотреть на наши принципы и то, за что выступает наш тур, чтобы понять, что мы не потерпим этого. А это именно то, что происходит», — посчитала она.

20 мая стало известно, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), а затем и WTA, решили лишить турнир в Уимблдоне рейтинговых очков. Эта мера стала ответом на отстранение российских и белорусских теннисистов.

Организаторы соревнований в Лондоне посчитали решение ассоциаций непропорциональной мерой, которая нанесет ущерб теннисистам, принимающим участие в туре. Они подчеркнули, что сохранят свою позицию.

Анастасия Борисова
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