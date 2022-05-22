В Китае предрекли провал Индо-Тихоокеанской стратегии США

Глава МИД Китая Ван И предрек провал Индо-Тихоокеанской стратегии США

Министр иностранных дел Китая Ван И предрек провал Индо-Тихоокеанской стратегии США. Об этом дипломат высказался во время пресс-конференции после встречи с главой МИД Пакистана Билавалом Бхутто Зардари в городе Гуанчжоу на юге Китая, передает РИА Новости.

По его словам, народы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) стремятся к национальной стабильности и счастливой жизни и не хотят выбирать чью-либо сторону. Он заявил, что главная тенденция в АТР — это содействие региональной интеграции и построение единого Азиатско-Тихоокеанского сообщества.

Ван И также отметил, что целью Индо-Тихоокеанской стратегии Соединенных Штатов является разжигание конфронтации в регионе для подчинения его стран американскому гегемонизму.

«Факты докажут, что так называемая Индо-Тихоокеанская стратегия по сути является стратегией создания разногласий, разжигания конфронтации и подрыва мира. В какой бы обертке ни преподносилась эта стратегия, она в конечном итоге потерпит неудачу», — подчеркнул глава МИД КНР.

Ранее член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи пообещал, что КНР примет решительные меры для защиты своего суверенитета и интересов безопасности в случае вмешательства США во внутренние дела государства. При этом он указал на то, что в течение определенного периода времени США «предприняли ряд неверных действий и заявлений, вмешиваясь во внутренние дела Китая и нанося ущерб интересам Китая».