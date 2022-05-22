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Россиянка проехалась на новом поезде и описала поездку фразой «как в гробу»

Автор блога «Тревел на всю голову» назвала недостатком двухэтажных поездов узкие полки

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Российская туристка рассказала о поездке на двухэтажном поезде и назвала главные недостатки места на верхней и нижних полках. Разочарованием она поделилась в личном блоге «Тревел на всю голову» на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница вспомнила, как впервые проехалась на двухэтажном новом поезде из Москвы в Санкт-Петербург. Девушка призналась, что после этой поездки она зареклась ездить на втором этаже — общие впечатления она описала фразой «я себя ощущала как в гробу».

Автор блога заметила, что на втором этаже все полки уже, чем в обычных вагонах. Туристка также пожаловалась на минимальное расстояние от потолка до верхнего места — по ее словам, на этом месте у пассажира получится только лежать. Помимо прочего, она указала на пространство между полкой и стенкой купе, куда постоянно проваливается подушка.

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«А для нижнего пассажира предусмотрено "охлаждение головы". Отключить это никак нельзя, можно лишь накрыть какой-то одеждой. В противном случае есть большой шанс выйти из поезда с соплями или застуженным ухом», — назвала недостаток нижней полки туристка.

Тем не менее россиянка перечислила и достоинства поезда: три туалета на первом этаже, кипяток для чая, розетки для каждого пассажира и работающий по графику кондиционер.

Ранее в мае другая российская туристка проехалась в новом вагоне купе поезда по маршруту НовокузнецкКисловодск и назвала его главные минусы. Девушке не понравились «новомодные» складные столики, которые показались ей неудобными.

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Дарья Рыбак
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