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МИД Финляндии обозначил сроки решения проблем с Турцией по вступлению в НАТО

МИД Финляндии: решение проблем с Турцией по вступлению в НАТО займет несколько недель

Фото: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva / Reuters

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто обозначил сроки решения проблем с Турцией по вопросу вступления страны в НАТО. По его словам, это может занять несколько недель, сообщает РИА Новости.

«Переговоры продолжатся на официальном уровне. Ранее я сказал, что это займет как минимум несколько дней. Теперь мы можем сказать, что надо быть терпеливыми, это займет несколько недель», — заявил он.

Министр отметил, что «настроен оптимистично» по урегулированию разногласий с Анкарой, а также заверил, что Хельсинки может дать турецким властям гарантии того, что связи с Рабочей партией Курдистана (РПК) будут более тщательно отслеживаться.

Ранее спикер финского парламента Матти Ванханен заявил, что страна не согласна менять свои правовые нормы и экстрадировать «невинных людей» из-за Анкары.

19 мая Турция сообщила НАТО о намерении сказать «нет» вступлению Стокгольма и Хельсинки в альянс. Также Анкара выдвинула условия одобрения вступления Швеции и Финляндии в альянс. Среди них указаны экстрадиция членов РПК, которую Анкара считает террористической организацией, а также прекращение ее поддержки.

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Варвара Кошечкина
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