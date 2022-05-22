Вирусолог оценил необходимость создания в России вакцины от оспы обезьян

Вирусолог Альтштейн: в России нет необходимости создавать вакцину от оспы обезьян

Вакцина от натуральной оспы обеспечивает полную защиту от оспы обезьян, поэтому в России нет необходимости создавать специальную вакцину от данного вируса. Об этом ТАСС рассказал главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Вирусолог также допустил, что люди, привитые до 1980 года, когда в стране прекратилась вакцинация населения от натуральной оспы, могут быть в какой-то мере защищены от осы обезьян. Он отметил, что вакцинация от натуральной оспы вряд ли понадобится, так как столь быстрого эпидемического роста болезни не должно быть. Тем не менее, эксперт подчеркнул, что, если понадобится, то есть чем вакцинировать россиян.

Ранее Альтштейн оценил вероятность возникновения пандемии оспы обезьян в мире. «Нет, я думаю, что это невозможно. То есть так категорически никогда говорить нельзя, но вероятность этого близка к нулю», — указал вирусолог. Он добавил, что вирус оспы обезьян хорошо изучен, он не способен вызывать крупные пандемии. Если инфекция переходит от животного к человеку, то последний переносит ее «тяжело и заразно», однако при передаче между людьми контагиозность снижается.

