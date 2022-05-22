В Белоруссии сообщили о действиях украинских диверсантов на территории страны

Секретарь Совбеза Белоруссии Вольфович заявил о действиях украинских диверсантов в стране

Украинские диверсионно-разведывательные группы заходят на территорию Белоруссии, заявил госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович. Его слова передает ТАСС.

«Идет инженерное оборудование участков вдоль украинско-белорусской границы, минирование, осуществление завалов, действия диверсионно-разведывательных групп, в том числе с заходом на белорусскую территорию», — заявил Вольфович.

По словам госсекретаря белорусского Совбеза, в настоящий момент численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) «на Ровенском направлении на украинской территории составляет 10,5 тысячи человек, на Черниговском — 4,5 тысячи человек, на Киевском — более 5,5 тысячи человек».

Ранее 21 мая в Белоруссии внесли поправки в законы по вопросам деятельности внутренних войск МВД, которые разрешают привлекать последних к охране государственной границы и территориальной обороне. Согласно нововведениям, военнослужащие в районах выполнения задач теперь могут носить оружие и боевую технику.