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На Украине утвердили законопроект о запрете символики российской спецоперации

Верховная Рада одобрила запрет символики российской спецоперации с поправками Зеленского

Фото: Александр Река / ТАСС

Верховная Рада со второй попытки одобрила законопроект о запрете использования символов Z и V, документ утвержден с поправками президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя партии «Слуга народа» Елены Шуляк.

В законопроекте говорится о запрете латинских Z и V отдельно или их замене кириллическими буквами З, С, В, Ф в отдельных словах или с визуальным акцентом на них.

13 мая Зеленский вернул в Верховную Раду закон о запрете символики российской спецоперации, предложив разрешить использовать запрещенные символы в музеях и учебниках. В перечень законных вариантов использования символики российской спецоперации, предложенный Зеленским, также попали реконструкции исторических событий.

1 апреля Верховная Рада приняла законопроект, который запрещает использование на Украине символов V и Z. В парламенте их признали «символикой военного вторжения».

О начале российской спецоперации на Украине было объявлено 24 февраля. Президент России Владимир Путин объяснил такое решение сложной обстановкой в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

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Любовь Ширижик
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