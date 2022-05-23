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«Аэрофлот» предложит россиянам больше доступных путешествий

«Аэрофлот» и «Библио-Глобус» сформируют турпакеты по России и за рубеж

Фото: Arnulf Hettrich / Globallookpress.com

Российская авиакомпания «Аэрофлот» заключит соглашение с туроператором «Библио-Глобус» по продаже авиаперевозок на регулярных и чартерных рейсах по России и за рубеж в составе туристических пакетов. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Так, у российских туристов появится больше доступных предложений: стороны сформируют турпакеты по целому ряду популярных международных и внутрироссийских направлений — например, Мале (Мальдивы), Коломбо (Шри-Ланка), Анталья (Турция). «А также 10 внутрироссийских маршрутов, связывающих Сочи с региональными центрами, Москвой и Санкт-Петербургом», — добавили в «Аэрофлоте».

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«Мы рассматриваем для себя разные подходы к стимулированию потребительского спроса россиян на туристический продукт. При этом участие туроператора "Библио-Глобус" упростит путешественникам логистику и организацию всех этапов поездки и позволит с меньшими сомнениями принимать решения о курортном отдыхе», — заявил генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский.

Глава Ростуризма Зарина Догузова отметила, что в программе участвует не только Москва, но и другие регионы России — например, Нижегородская, Омская, Пермская, Тюменская, Свердловская области и Башкирия. По ее мнению, это позволит существенно расширить транспортную доступность черноморских курортов для россиян.

Ранее стало известно о том, что авиакомпания «Аэрофлот» запустит новые рейсы в Сочи из девяти городов России с 1 июня. Рейсы из регионов будут выполняться на среднемагистральных лайнерах Airbus A320.

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Дарья Рыбак
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