В России предложили использовать вторичный пластик при укладке асфальта

В России разработали проект по использованию вторичного пластика при укладке асфальта

Специалисты Управления дорог и транспорта Липецкой области разработали проект по переработке пластмассы и улучшению качества дорожного покрытия, который позволит использовать вторичный пластик при укладке асфальта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Для строительства асфальта специалисты предлагают задействовать смесь использованных пластмасс – измельченных и расплавленных пакетов, бутылок и упаковок для закусок. При этом возможны две разные концепции: частичная замена битума пластиком и модульные дороги из переработанного пластика», - говорится в сообщении НТИ.

Среди преимуществ такого использования пластика называют снижение расходов на содержание дорог и утилизацию мусора, а также более низкую стоимость дорожного покрытия без потери его прочности.

Новую разработку представят в треке Национальной технологической инициативы (НТИ) на форуме «Сильные идеи для нового времени», организованном Агентством стратегических инициатив и фондом «Росконгресс».

Ранее стало известно, что в России возник дефицит сырья для производства консервных банок. Необходимую жесть закупали в Европе, Японии и Китае, но с учетом новых экономических реалий импорт резко сократился, а оставшиеся поставки происходят по значительно более высоким ценам. Себестоимость жестяной банки в апреле 20022-го выросла на 65-83 процента.

