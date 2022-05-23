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Ранее судимый россиянин ударил таксиста ножом в шею и угнал его автомобиль

Под Саратовом задержали мужчину, который ударил таксиста ножом в шею и угнал его машину

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Федоровском районе Саратовской области ранее судимого россиянина задержали по подозрению в разбойном нападении. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщает «Регион 64».

По сведениям издания, преступление было совершено вечером 21 мая на дороге Энгельс — Мокроус. Недалеко от села Еруслан пассажир, который ехал в автомобиле такси Kia Rio, попросил водителя остановиться для того, чтобы передохнуть, затем несколько раз ударил его ножом в шею, после чего угнал машину, а также забрал ключи и телефон.

Как пишет «АиФ-Саратов», пострадавший таксист добрался до ближайшего кафе и вызвал скорую, его доставили в больницу. На следующий день полицейские вышли на след предполагаемого преступника и задержали.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае пьяный мужчина угнал машину у своей бабушки и получил срок.

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Елизавета Новикова
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