Снимавшаяся в «Битве экстрасенсов» россиянка раскрыла закулисье шоу

Героиня шоу «Битва экстрасенсов» Скалкина назвала участников программы артистами

Жительница Москвы Юлия Скалкина, снимавшаяся в одном из испытаний 15 сезона шоу «Битва экстрасенсов» на телеканале ТНТ, раскрыла закулисье программы. В разговоре с «Комсомольской правдой» россиянка назвала «экстрасенсов» артистами и заявила, что перед съемками команда проекта подробно интересовалась ее жизнью.

Собеседница издания отметила, что поначалу действительно верила в сверхъестественные способности участников программы и хотела проверить, смогут ли они «увидеть» произошедшие в ее жизни несчастья. Однако на съемках женщина сразу же разочаровалась в проекте.

«Настоящие там только участники с историями. А вот экстрасенсы — лишь артисты, у которых своя роль и образ. Мне это стало понятно, когда перед съемками у меня подробно расспрашивали про всю мою жизнь», — заявила Скалкина. По словам героини программы, продюсеры утверждали, что задавали личные вопросы, чтобы проверять правдивость заявлений «магов» после испытаний.

Она заверила, что во время испытания участники «Битвы экстрасенсов» практически дословно повторили все сказанное ею продюсерам, однако подали эту информацию более артистично и эмоционально. Новых фактов о ее жизни, как подчеркнула Скалкина, участники программы не озвучили. «То, что все [это] шоу, я поняла, когда перед съемкой у всех участниц спросили, в какой точно одежде мы будем. Думаю, это нужно было, чтобы экстрасенсы не запутались», — добавила москвичка.

Скалкина также рассказала, что в рамках участия в «Битве экстрасенсов» ей пришлось подписать договор о неразглашении. Документ запрещал раскрывать детали выпуска до его выхода в эфир.

Ранее о правдивости «Битвы экстрасенсов» высказался бывший ведущий проекта, актер Михаил Пореченков. Он признался, что некоторым участникам программы действительно удалось удивить его своими способностями. Бывший ведущий передачи также заявил, что в проекте участвовали и шарлатаны.