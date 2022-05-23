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Снимавшаяся в «Битве экстрасенсов» россиянка раскрыла закулисье шоу

Героиня шоу «Битва экстрасенсов» Скалкина назвала участников программы артистами

Фото: из личного архива Юлии Скалкиной

Жительница Москвы Юлия Скалкина, снимавшаяся в одном из испытаний 15 сезона шоу «Битва экстрасенсов» на телеканале ТНТ, раскрыла закулисье программы. В разговоре с «Комсомольской правдой» россиянка назвала «экстрасенсов» артистами и заявила, что перед съемками команда проекта подробно интересовалась ее жизнью.

Собеседница издания отметила, что поначалу действительно верила в сверхъестественные способности участников программы и хотела проверить, смогут ли они «увидеть» произошедшие в ее жизни несчастья. Однако на съемках женщина сразу же разочаровалась в проекте.

«Настоящие там только участники с историями. А вот экстрасенсы — лишь артисты, у которых своя роль и образ. Мне это стало понятно, когда перед съемками у меня подробно расспрашивали про всю мою жизнь», — заявила Скалкина. По словам героини программы, продюсеры утверждали, что задавали личные вопросы, чтобы проверять правдивость заявлений «магов» после испытаний.

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Она заверила, что во время испытания участники «Битвы экстрасенсов» практически дословно повторили все сказанное ею продюсерам, однако подали эту информацию более артистично и эмоционально. Новых фактов о ее жизни, как подчеркнула Скалкина, участники программы не озвучили. «То, что все [это] шоу, я поняла, когда перед съемкой у всех участниц спросили, в какой точно одежде мы будем. Думаю, это нужно было, чтобы экстрасенсы не запутались», — добавила москвичка.

Скалкина также рассказала, что в рамках участия в «Битве экстрасенсов» ей пришлось подписать договор о неразглашении. Документ запрещал раскрывать детали выпуска до его выхода в эфир.

Ранее о правдивости «Битвы экстрасенсов» высказался бывший ведущий проекта, актер Михаил Пореченков. Он признался, что некоторым участникам программы действительно удалось удивить его своими способностями. Бывший ведущий передачи также заявил, что в проекте участвовали и шарлатаны.

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Маргарита Щигарева
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