Россиянка начала бесплатно делать перманентный макияж бровей женщинам с раком

Россиянка Лусина Маргарян бесплатно делает перманентный макияж бровей женщинам с раком

Российский мастер начала бесплатно делать перманентный макияж бровей женщинам, которые борются с онкологией. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Жительница Набережных Челнов Лусина Маргарян рассказала, что болела раком груди и смогла войти в ремиссию после продолжительного лечения. Во время пребывания в больнице она придумала способ поддержать других женщин, которые тоже проходят химиотерапию.

Известно, что каждый месяц бьюти-специалистка организовывает благотворительный день, в ходе которого делает перманент бровей девушкам, которые лишились их в ходе борьбы с онкологией. «Я знаю, что такое, когда тебе очень плохо на этапе лечения, а ты еще должна встать и нарисовать себе лицо, так как у тебя нет ресниц, бровей и волос», — уточнила она.

В сентябре 2021 года в России предложили ввести денежную премию для онкологов. Выяснилось, что на Международном форуме онкологии и радиотерапии For life представители ассоциации выступили с инициативой организовать конкурс среди онкологов и врачей других специальностей, которые работают в сфере регионального здравоохранения. Премия будет названа в честь основоположника онкологии в России Александра Савицкого.