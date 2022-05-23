Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Россиянка начала бесплатно делать перманентный макияж бровей женщинам с раком

Россиянка Лусина Маргарян бесплатно делает перманентный макияж бровей женщинам с раком

Кадр: Telegram-канал Mash Iptash

Российский мастер начала бесплатно делать перманентный макияж бровей женщинам, которые борются с онкологией. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Жительница Набережных Челнов Лусина Маргарян рассказала, что болела раком груди и смогла войти в ремиссию после продолжительного лечения. Во время пребывания в больнице она придумала способ поддержать других женщин, которые тоже проходят химиотерапию.

Известно, что каждый месяц бьюти-специалистка организовывает благотворительный день, в ходе которого делает перманент бровей девушкам, которые лишились их в ходе борьбы с онкологией. «Я знаю, что такое, когда тебе очень плохо на этапе лечения, а ты еще должна встать и нарисовать себе лицо, так как у тебя нет ресниц, бровей и волос», — уточнила она.

В сентябре 2021 года в России предложили ввести денежную премию для онкологов. Выяснилось, что на Международном форуме онкологии и радиотерапии For life представители ассоциации выступили с инициативой организовать конкурс среди онкологов и врачей других специальностей, которые работают в сфере регионального здравоохранения. Премия будет названа в честь основоположника онкологии в России Александра Савицкого.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
В написании слова «бог» с маленькой буквы увидели риски уголовных дел
Президент Литвы отозвал полномочия посла республики в России
Фем-активистки устроили акцию на Каннском кинофестивале
Садовник оказался серийным убийцей
Россиянам раскрыли способ не набрать вес снова после диеты
В Москве менеджер фирмы обманул клиента почти на полтора миллиона рублей
Европейцев призвали экономить на отоплении
Блокировку RT и Sputnik оспорят в Европейском суде
В Крым запустят автобусные экспрессы
В Россию привезли первые смартфоны по параллельному импорту
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.