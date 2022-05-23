Дерипаска призвал повзрослеть и напомнил об опасности ядерной войны

Миллиардер Олег Дерипаска назвал ядерную войну коллективным самоубийством

Ядерная война является коллективным самоубийством, человечеству давно пора повзрослеть. К этому призвал миллиардер и акционер «Русала» Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что 21 мая праздновали 101-й год со дня рождения советского физика, одного из создателей водородной бомбы и правозащитника Андрея Сахарова. По мнению предпринимателя, сейчас стала актуальной работа ученого «Опасность термоядерной войны».

«"Коллективное самоубийство", как Сахаров называл любую ядерную войну — это явно не выход. Человечеству давно было пора повзрослеть. Хотя бы к 101-летию Андрея Дмитриевича», — сказал миллиардер.

Также он заявил, что Сахаров «как никто другой» в полной мере осознавал истинные последствия применения ядерного оружия, а также бессмысленность гонки вооружений. Профессор, добавил Дерипаска, всегда выступал только за мир.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что США подталкивают остальные мировые державы к самому опасному шагу для всего человечества. Также он выразил надежду, что здравый смысл одержит победу, так как «ядерная война будет последней войной в мире».