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Названы пошатнувшие доллар факторы

Аналитик Васильев заявил, что санкции против России и цифровые валюты ослабили доллар

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев назвал пошатнувшие доллар факторы. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, первый фактор заключается в попытке США шантажировать политических оппонентов угрозой отключить их от долларовой системы. Он отметил, что это значительно снизило доверие к американской валюте. Также ускорили этот протест санкции против России и «заморозка» резервов РФ.

Васильев отметил, что управляющие резервами, особенно в развивающихся государствах, уже не готовы считать госбумаги Соединенных Штатов безрисковыми. Вторым источником сокращения влияния доллара является переход в торговле сырьем и прочими товарами в национальных валютах вместо использования доллара по умолчанию. Кроме того, альтернативой доллару постепенно становятся цифровые валюты, которые создаются мировыми центробанками.

По его словам, МВФ также признает, что антироссийские санкции угрожают постепенно ослабить доминирование американской валюты. Он отметил, что это может привести к более фрагментированной международной валютной системе.

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов отметил, что по факту рубль перестал быть свободно конвертируемой валютой, и смысл текущих значений курса отличается от привычных в экономическом плане. В частности, укрепление рубля окажет незначительное влияние на цены в магазинах, поскольку главной проблемой остается не стоимость импорта, а невозможность поставки товара.

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Марина Совина
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