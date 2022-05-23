Популярный комик с ТНТ прокомментировал сообщения о своем отъезде из России

Комик Денис Дорохов назвал желтой прессой СМИ, сообщивших о его отъезде из России

Популярный российский стендап-комик и ведущий шоу «Я тебе не верю» на телеканале ТНТ Денис Дорохов прокомментировал сообщения о своем отъезде из России в Белоруссию. В личном Telegram-канале юморист назвал желтой прессой СМИ, которые опубликовали новости о том, что он покинул Россию.

Высказываясь о соответствующих статьях, Дорохов написал, что пребывает «немного в шоке» от «желтой прессы, которая раздувает новости из ничего». «Предлагаю самим поразгонять новости про меня, которые никогда бы не произошли. Например: "Денис Дорохов стал предводителем стаи бездомных собак в Балашихе", "У Дениса Дорохова на левой ноге 8 пальцев и 2 — на правой"», — сказал шоумен, обращаясь к поклонникам.

Перед этим Дорохов также разместил в Telegram заметку издания «Телепрограмма», в которой говорится о том, что юморист покинул Россию. «Мне интересно, как они это делают. Ну, весело», — прокомментировал он публикацию о своем отъезде.

Комик рассказал, что находится в Белоруссии, 21 мая. «Друзья, тут пишут, что я в Минске, и спрашивают, где выступление. Дело в том, что я не со стендапом приехал, я с частным визитом, скажем так», — рассказал он в Telegram. После этого ряд СМИ сообщил о том, что Дорохов покинул Россию и уехал в Белоруссию.

Ранее слух об эмиграции опровергла актриса и телеведущая Лариса Гузеева. Комментируя публикации о своем предполагаемом переезде в Болгарию, знаменитость заявила, что отправилась за рубеж, чтобы поправить здоровье после перенесенного коронавируса.

В начале апреля телеведущая Екатерина Стриженова также назвала ложными сведения о том, что она якобы эмигрировала из России и переехала в Армению. Она раскритиковала СМИ, опубликовавшие эту информацию, и потребовала удаления соответствующих статей.