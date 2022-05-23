18-летняя девушка раскрыла секрет заработка трех миллионов рублей в месяц в сети

18-летняя Оливия Перкоко заработала 30 миллионов рублей на перепродаже товаров на eBay

Девушка-подросток из Мельбурна, Австралия, заработала более 500 тысяч долларов (около 30 миллионов рублей) за два года на продаже товаров через платформу eBay. Секрет ее успеха раскрыло издание Daily Mail.

18-летняя Оливия Перкоко уволилась с работы в McDonald’s и начала реализовывать различную продукцию по бизес-модели дропшиппинг, которая подразумевает прямую доставку от производителя к покупателю. Таким образом, у девушки нет расходов на хранение товаров, и она занимается исключительно их продвижением и продажей. Предпринимательница подчеркивает, что ее доход в среднем составляет 50 тысяч долларов (почти три миллиона рублей) в месяц.

Перкоко также отмечает, что выбрала eBay в качестве площадки для работы из-за ее надежности и большого количества пользователей по всему миру. Кроме того, важной частью своего проекта она считает аналитику социальных сетей, которая позволяет определить товары, пользующиеся наибольшим спросом. По словам девушки, в 2021 году самым продаваемым продуктом стала популярная в TikTok двусторонняя плюшевая игрушка в виде осьминога, а в 2022-м — кофемашина бренда Starbucks.

«Я ненавидела работать в McDonald’s, поскольку это было неинтересно. По этой причине я искала способы заработать в интернете и наткнулась на дропшиппинг», — рассказывает она. В настоящий момент австралийка имеет возможность обеспечивать себе роскошную жизнь, покупая дизайнерские вещи и путешествуя бизнес-классом.

«Это очень просто, но вам необходимо обладать настойчивостью — вы не увидите результата сразу. Вам нужна мотивация и узкое видение, иначе вы легко упустите то, чего хотите достичь», — заключает Перкоко.

В апреле американская блогерша Аксаила Энквариус начала продавать свою поношенную одежду онлайн и неожиданно разбогатела на несколько миллионов рублей. 17-летняя школьница рассказала, что хотела помочь матери собрать средства на оплату обучения в колледже, поэтому решила продавать предметы своего гардероба на онлайн-платформе Depop. «Я чувствую, что таким образом могу отдать долг матери и поблагодарить ее за все, что она для меня сделала», — пояснила девушка.