Россиянам назвали способы правильно дышать

Тренер Кириченко: дыхательные практики помогут снять стресс и тревогу

Тренер и основатель онлайн-пространства Train me Анастасия Кириченко назвала россиянам три эффективных дыхательных техники, которые помогут снять тревогу и снизить стресс. В интервью для «Ленты.ру» в рамках проекта «Что делать?» она также объяснила, как неправильное дыхание вредит здоровью и формирует зажимы в теле.

«Дыхание — это мощный инструмент саморегуляции, который может помочь в одних случаях взбодриться, а в других — успокоиться и улучшить концентрацию», — объяснила Кириченко. Она также отметила, что дыхание осуществляется бессознательно, «на автомате», а поскольку правильно дышать нас не учили, то большинство людей делают это неверно. «Мы дышим около 20 тысяч раз в день, если делать что-либо неправильно такое количество раз в день, то это откладывается на теле в виде зажимов и негативно сказывается на самочувствии», — предупредила тренер.

Кроме того, Кириченко отметила особую важность применения дыхательных практик для снятия тревоги и стресса: «В ситуации стресса или тревоги мы теряем связь с телом. Дыхательные практики способны восстановить эту связь». Тренер выделила три техники дыхания, которые помогут облегчить напряжение и обрести внутренний баланс.

Первая и самая простая из них — дыхание левой ноздрей, при этом выдох должен быть длиннее вдоха. Кириченко уверена, что так лучше происходит стимуляция парасимпатической нервной системы, которая отвечает за восстановление и накопление энергии. Вторая техника носит название «квадратное дыхание»: необходимо совершать вдох и выдох на четыре счета, а между ними задерживать дыхание на ту же длительность. С помощью такого дыхания можно быстро самоуспокоиться и снять напряжение. Третья техника выполняется следующим образом: вдох совершается на четыре счета, а на шесть счетов — выдох.

Кириченко заключила, что регулярное выполнение этих дыхательных практик позволит обрести баланс и избавиться от тревоги.

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