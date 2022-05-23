На Марка Цукерберга подали в суд

Генпрокурор США подал в суд на Цукерберга из-за скандала с передачей данных пользователей

Генпрокурор Вашингтона Карл Расин подал в суд на руководителя компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Марка Цукерберга из-за скандала с передачей данных пользователей аналитической фирме Cambridge Analytica. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий иск.

По данным агентства, Расин считает, что Цукерберг принимал непосредственное участие в принятии решений, которые привели к утечке личных данных миллионов пользователей принадлежащей Meta соцсети Facebook (запрещена в РФ). Кроме того, по мнению генпрокурора США, предприниматель вводил юзеров в заблуждение относительно защиты их конфиденциальности.

«Этот иск не только целесообразен, но и необходим, он дает понять, что корпоративные лидеры, включая руководителей компаний, будут отвечать за свои действия», — подчеркивает Расин.

Летом 2019 года Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов за передачу персональной информации миллионов пользователей фирме Cambridge Analytica, занимающейся политическим консалтингом. Сообщалось, что сотрудники организации использовали эти данные в интересах предвыборной кампании политика Дональда Трампа.

О передаче информации о пользователях Facebook фирме Cambridge Analytica стало известно весной 2018 года. Как уточняли СМИ, инцидент коснулся почти 90 миллионов владельцев аккаунтов.