В Минздраве России рассказали о трудностях в закупке медицинских изделий

В Минздраве заявили, что в России есть трудности с закупкой медицинских изделий

В России наблюдаются трудности с закупкой медицинских изделий. Об этом заявила директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Екатерина Каракулина, ее цитирует ТАСС.

«У нас еще существуют случаи, когда конкурсы непосредственно не состоялись, но это тоже особенности поставок в Россию ряда медицинских изделий. Хотя мы понимаем, что у нас сегодня федеральным проектом предусмотрен приоритет отечественного производителя», — сказала Каракулина.

Она добавила, что 63 региона России заключили контракты более чем на 2,6 тысячи единиц медицинского оборудования, в девяти субъектах проходят конкурсные процедуры закупок. Часть регионов не может объявить аукционы, несмотря на наличие денежных средств, рассказала Каракулина.

В Росздравнадзоре ранее сообщали, что срывов поставок лекарственных средств в российские аптеки со стороны оптовиков не наблюдается. По данным ведомства, оптовые организации выстраивают новые логистические цепочки для поставок лекарственных препаратов из зарубежных стран.

Ситуацию на российском фармрынке также оценил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он назвал ее стабильной, подчеркнув, что такая характеристика касается и перечня жизненно необходимых препаратов.