Врач предупредила об опасности зелени для некоторых людей

Диетолог Щетинина: беременным женщинам и аллергикам лучше отказаться от свежей зелени

Врач — диетолог-эндокринолог Елена Щетинина посоветовала людям с аллергией и беременным женщинам исключить из рациона лук, петрушку, шпинат и другую зелень, так как этот продукт может представлять для них опасность. Ее слова приводит «Вечерняя Москва».

Специалист заявила, что продукты с зеленым пигментом богаты такими полезными веществами, как витамины А, группы В, К и С, и, как правило, рекомендованы практически всем людям, следящим за здоровьем и фигурой. Однако есть некоторые группы лиц, которым стоит воздержаться от их употребления, предупредила она. По словам Щетининой, лучше отказаться от зеленого лука, шпината, кресс-салата и другой зелени аллергикам. «Запрет связан не только с возможным ухудшением состояния, но и с тем, что каждый последующий прием продукта может стать последним», — пояснила врач.

Диетолог также сказала, что свежая зелень в большом количестве противопоказана беременным женщинам, так как ее употребление приводит к повышенному возбуждению плода. Кроме того, Щетинина призвала воздержаться от зелени людям с проблемами с желудком (диагностированным гастритом, язвой желудка, панкреатитом, мочекаменной болезнью), так как злоупотребление этими растениями может спровоцировать острый приступ заболевания.

В заключение Щетинина добавила, что лишать себя источника полезных веществ полностью не стоит. Людям с проблемами со здоровьем можно употреблять зелень после термической обработки.

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