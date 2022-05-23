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Пара отказалась от покупки дома и обустроила уютное и зеленое жилье на лодке

Metro: супруги обустроили дом на лодке и платят по счетам вдвое меньше, чем за аренду

Кадр: Caters News

Школьный учитель Джек и медсестра Джемма обустроили себе уютный и зеленый дом со всеми удобствами на лодке, чтобы переехать туда из британского Манчестера. На их историю обратило внимание издание Metro.

Супруги отказались от накоплений на покупку дорогого жилья и приобрели лодку с двухместной каютой. «Мы взяли кредит на лодку, и она обошлась в два раза дешевле подходившего нам дома», — рассказывает Джемма. На лодке они живут вместе со своей черепахой.

По счетам за газ, электричество, воду, интернет и ипотеку пара платит вдвое меньше, чем раньше за аренду — 550 фунтов стерлингов (около 40 тысяч рублей). «Мы пользуемся солнечными панелями, когда солнце уходит по вечерам, включаем кемпинговую плиту и газ. На телефонах у нас безлимитные тарифы, так что для интернета пользуемся ими», — продолжает Джемма.

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Ранее архитектор-дизайнер Анна Доброковская подсказала способ вписать старые стулья и сервант в современный интерьер. Специалист советует обить «бабушкин» стул новой тканью с ярким принтом или же выбрать однотонную ткань под цвет интерьера.

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Александра Лисица
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