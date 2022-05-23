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Минобороны сообщило о сбитых украинских самолетах Су-25

Минобороны заявило о сбитых трех украинских самолетах Су-25 над Харьковом и Херсоном

Фото: РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских самолета Су-25. Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным ведомства, два самолета были сбиты в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области, один над Павлоградом Харьковской области.

Ранее в министерстве обороны сообщили, что российские войска уничтожили высокоточными ракетами украинский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Оса-АКМ». Уточняется, что ракетный комплекс был уничтожен в районе населенного пункта Бахмут на территории Донецкой народной республики (ДНР).

Кроме того, российские военные за минувшие сутки высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили четыре пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ), добавили в оборонном ведомстве.

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Сергей Истомин
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