Минобороны заявило об уничтожении перебрасывавшегося на Донбасс вооружения

Минобороны заявило об уничтожении перебрасывавшегося на Донбасс вооружения под Житомиром

Российские высокоточные ракеты большой дальности морского базирования уничтожили перебрасывавшееся на Донбасс вооружение в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области. Об этом заявил в понедельник, 23 мая, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Российской армии также удалось уничтожить военную технику 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ из Ивано-Франковска, отметил представитель Минобороны.

За прошедшие сутки российские военные поразили четыре пункта управления, узел связи оперативно-тактической группы «Север» в районе донецкого села Бахмут, уточнили в ведомстве.

По словам Конашенкова, всего с начала спецоперации удалось уничтожить 177 самолетов, 125 вертолетов, 990 беспилотных летательных аппаратов, 319 зенитных ракетных комплексов, 3226 танков и других боевых бронированных машин, 421 установка реактивных систем залпового огня, 1643 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3106 единиц специальной военной автомобильной техники.

Накануне Минобороны России показало видео уничтожения колонны техники ВСУ вертолетами Ка-52.

О начале специальной операции стало известно 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основными целями демилитаризацию и денацификацию Украины.