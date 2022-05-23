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США предлагали деньги за «доказательство» кибератак из России

Постпред Небензя: США предлагали 10 млн долларов за доказательство кибератак из России
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: David Dee Delgado / Reuters

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в апреле 2022 года Вашингтон объявлял о награде в 10 миллионов долларов тому, кто поможет доказать версию о якобы причастности разведки России к кибератакам на США, сообщает РИА Новости.

«В апреле в Вашингтоне заявили о награде в 10 млн долларов любому, кто поможет оправдать версию о якобы причастности российской разведки к кибератакам на США. Наши неоднократные призывы решать вопросы по линии компетентных ведомств были проигнорированы», — подчеркнул он.

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Марина Совина
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