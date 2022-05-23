Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

57-летняя женщина скопировала образ Ким Кардашьян в бикини из мусорных пакетов

57-летняя Надя Савалья скопировала образ Ким Кардашьян в бикини из мусорных пакетов

Фото: @nadiasawalha

Бывшая актриса и участница британского ток-шоу «Свободные женщины» Надя Савалья, являющая сторонницей бодипозитива, скопировала образ предпринимательницы и телезвезды Ким Кардашьян с обложки глянца. Соответствующая публикация появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Известно, что в мае Ким Кардашьян стала одной из четырех звезд, позировавших для журнала Sports Illustrated Swimsuit. Американская бизнесвумен снялась в фотосессии в нескольких откровенных образах. На одном из кадров модель сидит на серфборде в латексном купальнике и перчатках в Карибском море.

57-летняя Савалья решила повторить упомянутый снимок и поделилась пародией на своей странице в соцсети. На фотографии женщина позирует в том же положении на доске для серфинга, которая располагалась на столе с синей тканью, имитирующей воду. На женщине было одето бикини из мусорных пакетов, перчатки из пищевой пленки и черные очки. В руках она держала похожий мотоциклетный шлем.

Материалы по теме:
«Тело — это не благо и не зло» Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
«Тело — это не благо и не зло»Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
16 марта 2021
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал» Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал»Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
25 ноября 2020

В подписи к посту юзерша предложила своим подписчикам угадать, какой материал был использован для создания ее наряда. Пользователи сети встретили публикацию с юмором. «О, Надя, какое прекрасное бикини», «Ха-ха где, черт возьми, ты взяла шлем», «Ты выглядишь более настоящей, чем Ким», «Зеркальное отражение. Но на тебе это выглядит лучше», — высказались они.

Ранее в мае читатели обругали спортивный журнал Sports Illustrated Swimsuit за обложку с Ким Кардашьян. Снимки, появившиеся в соцсетях, мгновенно вызвали негативный отклик подписчиков, которые указали на противоречие повестки журнала и выбранной героини и назвали редакцию издания лицемерной и жалкой. Известно, что Sports Illustrated Swimsuit сосредоточен на освещении феминистских взглядов, идей гендерного равенства и расширении прав и возможностей женщин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Шляпужникова
Обсудить
Последние новости
В граничащем с Украиной российском регионе сработала система ПВО
Шестилетнему россиянину проломили голову бутылкой
Пьяный россиянин жестоко избил дочь с ДЦП из-за плача
Лолита рассказала об отъезде матери и дочери из России
В Pfizer предсказали создание лекарства от рака
184-килограммовый любитель фастфуда сбросил половину веса за год
Объявлены результаты первой недели работы российского магазина приложений
Страны Балтии отказались от электричества из России
Психолог назвал способ перестать заедать тревогу и стресс
В Совфеде назвали единственно возможную тему переговоров с Украиной
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.