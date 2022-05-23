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Американский нацист получил украинское гражданство

Американский нацист Кент Маклеллан объявил о получении украинского гражданства

Фото: «СИГНАЛ» / Telegram

Американский нацист Кент Маклеллан, который мог участвовать в боях на металлургическом заводе «Азовсталь», объявил о получении гражданства Украины. Об этом пишет РИА Новости.

«Я на Украине. Я только что получил гражданство», — написал Маклеллан в закрытом чате «Национального социалистического движения» (США), где переписываются украинские и западные экстремисты.

Маклеллан известен своими ультраправыми взглядами. Впервые он был арестован в возрасте 18 лет в сентябре 2008 года за нанесение расистских надписей на церкви и ресторане города Кресент-Сити. В 2010 году отбывал срок за вандализм и избиение иммигрантов.

В мае 2012 года ФБР задержало Маклеллана и его пособников за подготовку теракта против национальных меньшинств во Флориде. В 2014 году, во время украинского Майдана, Маклеллан был в Киеве, где вступил в «Добровольческий украинский корпус "Правого сектора"» (запрещенная в России террористическая организация), занимался вербовкой наемников в США и других странах.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что российские военные были вынуждены вывезти сдавшегося в плен командира полка «Азов» с территории завода «Азовсталь» на броневике, чтобы не допустить расправы над ним местных жителей.

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Марина Совина
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