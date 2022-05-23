Россиян предупредили об опасности офшорных счетов

Экономист Самиев назвал рискованным открытие офшоров на островах

Любой россиянин может открыть офшорный счет, но делать это на территории островных государств достаточно рискованно, поскольку многие из них вслед за Европой принимают ограничительные меры относительно граждан России, сказал «Ленте.ру» экономист, генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев. Он добавил, что наиболее удачным выбором кажется открытие счета в ОАЭ.

Многим гражданам России начали поступать предложения об открытии офшорных счетов после введения санкций. В частности, предлагаются Невис, Сейшелы, а также открытые экономические зоны ОАЭ и Турции.

Выбор офшора

«Офшоры бывают разные по формату, — сказал Самиев. — Есть те, где преимущество состоит в том, что можно владеть различными структурами, компаниями без того, чтобы это было прозрачно для регуляторов и налоговых органов. Также это защищает от потенциальных действий конкурентов. А есть юрисдикции, просто выгодные с точки зрения налогового климата. Например, Арабские Эмираты давали определенные преференции».

Открывать счета на территории островных государств экономист считает невыгодным: многие из них уже начали принимать ограничительные меры против россиян, приостанавливать программы выдачи гражданства взамен инвестиций.

«Не сказал бы, что сейчас там комфортная ситуация для открытия счетов. А вот Эмираты и Турция куда более лояльны, туда сейчас направился большой поток, в принципе, открыть счет там может любой человек. Другой вопрос, а зачем это делать? Для того, чтобы покупать недвижимость, что-то еще или просто чтобы была банковская карта? Если первое, то те, у кого есть ресурсы, могут выбирать, какие варианты для них более выгодны. Но нужно понимать, что цены уже значительно выросли», — напомнил экономист.

Для обычного же открытия банковского счета, по его словам, далеко ехать не нужно, такую услугу предоставляют и более близкие страны: Белоруссия, Казахстан и другие.

«Тут остается только выбирать из тех, чья финансовая система стабильнее. Арабские Эмираты, конечно, вызывают самое большое доверие», — считает аналитик.

Ранее стало известно, что власти США планируют реализовать стратегию борьбы с различными финансовыми нарушениями и преступлениями, в число которых входит, в частности, обход антироссийских санкций. В документе отмечается, что план предусматривает меры по повышению прозрачности при финансовой деятельности, которая связана с офшорами, усилия, направленные на «препятствование сокрытию личности нарушителей закона путем использования подставных компаний».