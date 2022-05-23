Песков ответил на вопрос о назначении нового главы МЧС

Песков подтвердил предложение Путина назначить Куренкова главой МЧС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин внес кандидатуру Александра Куренкова на пост главы МЧС. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщают «Ведомости».

«Да, это действительно так», — сообщил официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее о том, что кандидатуру Куренкова Путин внес на согласование в Совет Федерации на должность главы МЧС, со ссылкой на собственные источники писал ТАСС.

Предыдущий глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года в Норильске во время межведомственных учений. Министерство сообщило, что он спасал жизнь человека. Путин присвоил ему звание Героя России посмертно.

Зиничева похоронили с воинскими почестями на Северном кладбище Санкт-Петербурга.