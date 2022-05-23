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Появились подробности о возможном кандидате на пост главы МЧС России

На должность главы МЧС президентом Путиным внесен генерал-майор Росгвардии Куренков

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Александр Куренков, кандидатуру которого президент России Владимир Путин внес на согласование в Совет Федерации на должность главы МЧС, в настоящее время является помощником директора Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Уточняется, что Куренков имеет звание генерал-майора. До этого он служил в Федеральной службе охраны (ФСО), подчеркнул источник.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Александра Куренкова на должность главы МЧС. В аппарате верхней палаты парламента кандидатуру Куренкова рассмотрят в среду, 25 мая.

В сентябре прошлого года глава государства Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности министра МЧС генерал-полковника Александра Чуприяна.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября на 56-м году жизни в Норильске. Прощание с ним состоялось 10 сентября на улице Ватутина в Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС. Зиничева похоронили с воинскими почестями на Северном кладбище Санкт-Петербурга. Похороны прошли в закрытом режиме.

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Юлия Ямпольская
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